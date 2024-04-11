На Аллее Славы в подмосковном Видном прошел митинг, посвященный 79-й годовщине освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом сообщила пресс-служба главы Леннинского городского округа Станислава Каторова.

Международный день освобождения узников фашистских лагерей — это дань памяти всем, кто пострадал от нацистского режима. 78 лет назад восстание в концлагере «Бухенвальд» открыло путь к жизни тысячам людей.

«В Ленинском городском округе проживают 32 бывших малолетних узника фашизма. Пережив страшные испытания, они сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость. Их жизненный подвиг служит нам нравственным уроком», — сказал заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Почтить память погибших в фашистских концлагерях в годы Великой Отечественной войны и возложить цветы к Вечному огню на Аллее Славы собрались представители администрации, областной организации ветеранов, Общественной организации малолетних узников фашизма, члены Совета депутатов округа и многие другие. Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в фашистских концлагерях в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятному знаку.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.