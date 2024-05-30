Митинг в честь Дня военного автомобилиста провели в Бронницах

29 мая в Бронницах на алее «Ученым и воинам-автомобилистам», которая была заложена ровно 10 лет назад, в честь 60-летия образования 21 научно-исследовательского испытательного института военной автомобильной техники Минобороны России (21 НИИИ ВАТ) состоялся митинг.

Он был посвящен 114-й годовщине со дня образования автомобильных войск России и Дню военного автомобилиста. В мероприятии приняли участие военнослужащие, сотрудники 21 НИИИ ВАТ, представители администрации городского округа Бронницы, а также протоиерей Алексей Авдокушкин.

«Сегодня наш город Бронницы невозможно представить без участия сотрудников нашего института как в общественной, так и во внутренней жизни города», — сказал инструктор по военно-политической работе 21 НИИИ ВАТ Минобороны РФ Александр Горшунов.

Это профессиональный праздник не только военнослужащих Автомобильных войск РФ, но и всех военных, кто по долгу службы управляет каким-либо транспортным средством или имеет к этому отношение. Для Бронниц праздник близок, ведь именно в этом городе находится 21 НИИИ ВАТ.

«Этот день давно стал для многих бронничан семейным торжеством, которое отмечают не только военнослужащие автомобильной отрасли, но и другие жители, чья биография так или иначе была связана с работой на оборонных предприятиях, со службой в автомобильных войсках, с автотранспортом. Ваш труд, уважаемые военные автомобилисты, всегда был и будет востребован. Без вашей слаженной и добросовестной работы невозможно укрепление обороноспособности России. Желаю всем вам, вашим родным и близким дальнейших весомых достижений, взаимопонимания и уважения, крепкого здоровья и семейного благополучия!» — сказал глава Бронниц Дмитрий Лысенков.

Ранее в Бронницах состоялась встреча Совета ветеранов 21 НИИИ с представителями бронницкой ветеранской организации на выставке достижений и этапов развития института. Среди гостей были почетные граждане города, ветераны труда, ветераны народного образования, ветераны Вооруженных сил. Встреча была посвящена профессиональному празднику всех военных автомобилистов.

«Здесь людям каждая фотография о многом говорит, каждому, кто здесь когда-то работал. Борис Кисленко, человек, который всю жизнь отдал этой организации, его папа, ветеран Великой Отечественной Войны, фронтовик, маму его я знал, тетю Асю. Борис Николаевич Кисленко сейчас сам уже в возрасте. Для него каждая фотография — это история. Это целая эпоха», — сказал Горшунов.

После митинга в Доме офицеров состоялись награждение особо отличившихся сотрудников института и концерт. Перед военными выступили творческие коллективы Центрального академического театра российской армии, Академический ансамбль песни и пляски российской армии им. Александрова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.