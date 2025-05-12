Митинг в честь 80-летия Великой Победы состоялся на Аллее Славы в Видном

В Ленинском городском округе состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Жители округа собрались на Аллее Славы в центре Видного, чтобы почтить память павших защитников Родины и возложить цветы к Вечному огню. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«С каждым годом всё дальше от нас уходят события той страшной войны. Но мы никогда не забудем, какой ценой была достигнута Победа. Более 33 тысяч жителей нашего муниципалитета ушли на фронт. Более 11 тысяч не вернулись домой. Мы помним каждого. Их имена высечены в граните здесь, на Стене памяти. Сегодня с нами живые свидетели той героической войны. Их мужество — пример для всех поколений», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Почетными гостями мероприятия стали представители ветеранского сообщества. На сегодняшний день в Ленинском округе проживает порядка 300 ветеранов Великой Отечественной войны — тружеников тыла, бывших малолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, а также 8 непосредственных участников тех тяжелых событий. Кроме того, на Аллее Славы собрались депутаты Ленинского округа, активисты волонтерских и молодежных патриотических объединений, участники специальной военной операции, представители духовенства и правоохранительных органов, сотрудники муниципальных организаций и другие жители округа.

«Сегодня наши ребята в ходе СВО, как и их деды 80 лет назад, защищают нашу землю, наших людей, нашу государственность. Благодаря героическому подвигу предков и благодаря тому, что сегодня парни делают свою работу, надо нами — мирное небо, и мы можем отмечать нашу общую Великую Победу», — приводятся в сообщении слова председателя совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко.

Ко Дню Победы на Советском проезде в Видном установили галерею с портретами участников Великой Отечественной войны, проживающих в Ленинском округе, Героев СССР и России.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.