Глава Рузского округа проголосовал на избирательном участке в селе Никольское

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев утром 18 сентября проголосовал на избирательном участке в селе Никольское на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев утром 18 сентября приехал на избирательный участок в селе Никольском и принял участие в выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Он также пообщался с членами участковой избирательной комиссии и отметил четкую работу участка.

«Выборы — это важно и нужно. От голоса каждого из нас зависит, каким будет наш округ, наше Подмосковье и вся страна на ближайшие пять лет. Не думайте, что от одного голоса ничего не зависит — именно из таких голосов и складывается будущее. Приходите! Голосуйте! Вместе выберем будущее для нас и наших детей!» — отметил Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин призвал жителей выполнить гражданский долг и прийти на избирательные участки 18, 19 и 20 сентября.

«Пусть ваш голос станет частью перемен! Давайте вместе определим, каким будет наш округ!» — сказал Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.