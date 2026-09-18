Народный артист РФ Юрий Антонов проголосовал на выборах в Одинцовском округе

Народный артист России Юрий Антонов 18 сентября проголосовал на выборах в Государственную думу и Мособлдуму на участке в Дубковской школе Одинцовского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музыкант отметил, что всегда участвует в выборах, поскольку считает это своей гражданской позицией.

«Сегодня выборы — это торжественный день. Они проходят по всей стране, и я не мог отсидеться дома. Для меня это уже естественный процесс — не только на сцене, но и на выборах. Сегодня я свой долг гражданина Российской Федерации выполнил», — отметил Юрий Антонов.

Выборы в Государственную думу и Мособлдуму стартовали в Одинцовском округе 18 сентября. В 8:00 открылись 175 избирательных участков. Голосование проходит с 18 по 20 сентября, участки работают с 08:00 до 20:00. Жители могут проголосовать бумажным бюллетенем, дистанционно или на дому при наличии ограничений по здоровью и других уважительных причин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал «Госуслуги», соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.