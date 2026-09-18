Первый зампредседателя Мособлдумы Лазутина проголосовала на выборах в Одинцове

Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина 18 сентября проголосовала на выборах в Госдуму и Мособлдуму на участке в кампусе МГИМО в Одинцове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый заместитель председателя Мособлдумы, пятикратная олимпийская чемпионка и Герой России Лариса Лазутина 18 сентября приняла участие в голосовании на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Она проголосовала на избирательном участке в одинцовском кампусе Московского государственного института международных отношений.

Лазутина отметила, что трехдневное голосование с 18 по 20 сентября определит вектор дальнейшего развития страны и Подмосковья.

«Для Московской области процедура голосования носит важный смысл. Вместе со всеми жителями региона, которые в эти дни очно голосуют на участках или делают выбор дистанционно, с помощью электронного голосования, мы определяем, как дальше будет развиваться любимое Подмосковье», — подчеркнула Лариса Лазутина.

В Одинцовском округе 18 сентября в 08:00 открылись 175 избирательных участков. Голосование проходит до 20 сентября с 08:00 до 20:00. Жители могут выбрать бумажный бюллетень, дистанционное электронное голосование или надомный формат при ограничениях по здоровью и других уважительных причинах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.