Митинг в честь 60-летия Видного прошел в Ленинском округе

В рамках празднования 60-летия города Видное и Дня рождения Ленинского округа состоялись торжественные мероприятия, посвященные памяти героев-земляков. Его участники возложили цветы к мемориалам в знак глубокой благодарности и уважения к предыдущим поколениям. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня мы празднуем важную дату в истории нашего любимого города — 60-летие Видного. Но настоящий праздник невозможен без памяти о тех, кому мы обязаны жизнью и мирным небом. Наш долг — чтить подвиг героев-земляков, которые отдали свои жизни за свободу и будущее нашей Родины. Такие мероприятия, где плечом к плечу стоят ветераны, представители власти и наша замечательная, активная молодежь, показывают, что связь поколений не прервана, а историческая память жива в наших сердцах», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

В ходе митинга все собравшиеся почтили светлую память погибших земляков минутой молчания.

В памятном мероприятии приняли участие жители и гости округа, представители администрации муниципалитета, депутатского корпуса, Общественной палаты, Видновского благочиния, ветераны, а также активная молодежь — активисты местных отделений всероссийских движений «Волонтеры Подмосковья», «Молодая Гвардия Единой России», «Движение Первых» и «Юнармия».

«Проведение таких мероприятий подчеркивает непрерывную связь поколений и важность сохранения исторической памяти для жителей Ленинского округа», — отметил волонтер «Молодой гвардии Единой России» Даниил.

В пресс-службе отметили, что после завершения торжественного митинга глава округа Станислав Каторов, депутаты Совета депутатов, представители полиции, МЧС и духовенства, жители, ветераны специальной военной операции и другие возложили цветы к камню основателям города Видное на Советском проезде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.