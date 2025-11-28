Митинг, посвященный 84 годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву, состоялся в Кашире

На мемориале павшим воинам в поселке Зендиково — населенном пункте воинской доблести — прошла торжественно-траурная церемония, посвященная 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В памятном мероприятии приняли участие глава городского округа Кашира Роман Пичугин, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, благочинный Каширского церковного округа Валерий Сосковец, представители администрации, ветеранских и общественных организаций, юнармейцы, школьники и жители округа.

Собравшиеся вспомнили события осени 1941 года, когда под Каширой было положено начало контрнаступлению Красной армии и освобождению нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. В решающей битве за Москву именно на нашей земле враг получил первый удар. Ожесточенные бои в конце ноября разгорелись в районе поселка Зендиково. Наступление германских войск на Москву было остановлено легендарной конницей под командованием генерал-майора Павла Белова. Именно кавалеристы 1-го гвардейского корпуса начали успешно контратаковать фашистов, оттесняя их от стен столицы.

Церемония стала связующим звеном между поколениями — подвиг предков сегодня продолжают каширяне, участвующие в специальной военной операции. Сохраняя верность воинской традиции, они так же самоотверженно защищают независимость Родины.

Глава муниципалитета Роман Пичугин вручил государственные награды родственникам героев, павших на полях сражений нашего времени. 🎖

Орден Мужества был передан родным Николая Сергеевича Камышанова.

Медалью «За отвагу» посмертно награжден Роман Андреевич Коваль.

Медаль «За отвагу» вручена родным Юрия Михайловича Бакшеева.

Завершился митинг минутой молчания в память о всех защитниках Отечества, отдавших жизни за свободу страны, и возложением цветов к мемориалу.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны. «Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.