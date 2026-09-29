Сохранение доступных цен на авиабилеты и государственная поддержка пассажиров являются важнейшим приоритетом транспортной политики страны, сказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на рабочей встрече с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, посвященной итогам летнего сезона и развитию авиасообщения.

«Главное, чтобы безопасность полетов была обеспечена, доступность цен на билеты. Для этого действуют специальные программы субсидирования авиаперевозок, включая дальневосточные направления и маршруты в обход Москвы. Очень важно, чтобы все намеченные планы неукоснительно соблюдались», — подчеркнул Мишустин.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров уточнил, что в РФ есть три ключевые программы субсидирования перелетов с государственной поддержкой: региональная программа субсидирования межрегиональных маршрутов в обход Москвы, социальная программа субсидированных перевозок для льготных категорий граждан и программа для единой Дальневосточной авиакомпании.

Этими тремя программами государственной поддержки воспользуются более 4,5 млн пассажиров, следует из итогов года.

Также известно, что для повышения комфорта граждан по поручению Президента РФ Владимира Путина до 2030 года запланирована модернизация инфраструктуры не менее 75 аэродромов по всей России, что еще больше расширит географию доступных рейсов.