Мишонова: детское население Подмосковья выросло на 200 тыс человек за 4 года

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова во время 106-го заседания Мособлдумы сообщила, что детское население Подмосковья за 4 года увеличилось на 200 тыс. человек.

«Сейчас по данным Росстата, которые мы запрашиваем каждый год, у нас 1761204 ребенка. И за 4 года детское население увеличилось на 200 тыс. человек», — заявила Мишонова.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщил, что по итогам 2024 года Подмосковье заняло второе место по рождаемости в Центральном федеральном округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил глава региона.