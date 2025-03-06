Подмосковье заняло 2 место по рождаемости в ЦФО

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов во время 106-го заседания региональных парламентариев сообщил, что по итогам 2024 года Подмосковье заняло второе место по рождаемости в Центральном федеральном округе.

«Большое внимание в регионе уделено обеспечению качественной полноценной работы службы родовспоможения. Благодаря этому по итогам прошлого года Подмосковье смогло занять второе место в ЦФО по рождаемости», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что в регионе оказываются обширные меры поддержки для семей. Это пособия, выплаты, в том числе материнский капитал за первого ребенка. Кроме того, в Подмосковье в 2024 году установлен статус многодетной семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.