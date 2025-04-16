Мировой рекорд по сценическому экстриму попробует установить экстремал из Люберец

26 апреля на смотровой площадке «Воробьевы горы» в рамках 12-го Московского мотофестиваля и торжественного открытия мотосезона доверенное лицо ООД «Ветераны России», заместитель президента федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», попробует установить рекорд мира по сценическому экстриму. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для этого силачу предстоит за 15 минут сломать не менее 10 стальных шпилек, скрутить в трубочку 10 сковородок и надуть до разрыва 10 медицинских грелок. Рекорд будет посвящен 80-й годовщине Великой Победы.

«Этот силовой подвиг Сергея Агаджаняна — практически невыполнимая задача для большинства экстремалов мира: на каждый предмет отводится всего 30 секунд. При этом «Русский Халк» планирует не только уложиться в лимит, но и превзойти норму, выполняя трюки в интерактивном формате — с ассистентами, которые будут буквально стоять и сидеть на нем во время выступления», — отметил президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Он добавил, что впервые в практике «Русского Халка» объединены три разных типа испытаний, что делает рекорд уникальным по сложности и зрелищности.

Официальную фиксацию рекорда будет осуществлять Международный союз стронгмена — силового экстрима. Ассистировать «Русскому Халку» будет рекордсмен мира по сценическому экстриму Сергей Чуприна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.