Мирошник заявил, что число раненных дронами ВСУ гражданских выросло до 70-90%

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что сегодня число мирных жителей, пострадавших от атак дронов ВСУ, увеличилось до 70-90%, сообщает ТАСС .

«В начале в 2022 году основным средством убийства и травмирования населения была артиллерия, чуть позже стали РСЗО, зенитные удары. Сейчас там от 70 до 90% [пострадавшего] населения — это жертвы ударов беспилотников», — рассказал он.

Ранее в селе Кукуевка Валуйского округа Белгородской области во время взрыва БПЛА ВСУ получила ранение 16-летняя девушка.

Также сообщалось, что FPV-дрон ВСУ ударил неподалеку от машины на участке дороги из Шебекино в Белгород. Ранения получили два гражданских.

