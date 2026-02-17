Миронов заявил, что непричастен к акции в поддержку Telegram у здания РКН

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что непричастен к акции в поддержку мессенджера Telegram у здания Роскомнадзора, сообщает «Подъем» .

Ранее в Сети появилось видео, на котором у здания надзорного ведомства якобы слышен голос депутата Госдумы, произносящий: «Вы че делаете, идиоты». Однако подлинность этого ролика не была подтверждена.

Парламентарий отметил, что ни он, ни партия не имеют отношения к «народному творчеству» у здания Роскомнадзора.

«Более того, сразу после моего выступления в думе по поводу санкций в отношении Telegram я подчеркнул, что реакция общественности на этот беспредел была столь дружной и мощной, что в каких-то уличных акциях нет смысла», — сказал Миронов.

По словам политика, он лично обращался к людям, принимающим данные решения, и донес им свою позицию. При этом Миронов не сомневается, что они сделали выводы. А коллектив Роскомнадзора лишь вынужден выполнять указания руководства.

Кроме того, лидер партии «Справедливая Россия» напомнил, что использование голоса без разрешения — это правонарушение.

