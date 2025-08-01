МинЖКХ Подмосковья поучаствовало в заседании по обновлению инфраструктуры водхоза

В Совете Федерации состоялся круглый стол «Чистые реки Подмосковья: стратегия комплексного оздоровления водных объектов Московской области», организованный Всероссийским обществом охраны природы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Представители профильных областных ведомств, Российской Академии Наук, Росприроднадзора и федеральных общественных организаций провели дискуссию по актуальным вопросам, связанным с очисткой и сохранением водных ресурсов.

Отраслевые специалисты Министерства рассказали о реализации государственных программ и планах модернизации очистных сооружений в регионе в ближайшие 5 лет, в том числе, за счет федеральных средств.

до 2029 года в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» запланировано обновление 4 крупных объектов — в Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Электростали и Дмитровском округе;

также в Московской области развивается система диспетчеризации — на ключевых водозаборных узлах и канализационных насосных станциях устанавливаются датчики контроля воды и стоков с целью повышения управляемости и снижения аварийности.

Особое внимание в рамках встречи уделили прозрачности взаимодействия государства и жителей при развитии экологических инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.