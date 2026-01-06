Минздрав назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

Средний возраст рождения первого ребенка в России составляет около 26 лет

Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, в настоящее время составляет около 26 лет. Об этом РИА Новости сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

По словам эксперта, перенос беременности на более поздний возраст может негативно сказаться на репродуктивном здоровье и повысить вероятность бесплодия.

Долгушина отметила, что в стране ведется системная работа по охране репродуктивного здоровья: ежегодно профилактические осмотры проходят 97% подростков 15–17 лет, а с 2024 года запущена масштабная диспансеризация взрослого населения. За 10 месяцев 2025 года ее прошли почти 13 миллионов человек, причем у подавляющего большинства не было выявлено нарушений.

Распространенность бесплодия у женщин за последнее десятилетие не возросла, а его более частная диагностика объясняется активностью женщин в вопросах профилактики.

