Минздрав МО прокомментировал жалобу на отсутствие ухода за мамой участницы СВО

После поступления жалобы о ненадлежащем уходе за матерью участницы СВО, которая проходит лечение в неврологическом отделении Ногинской ЦРБ, была проведена служебная проверка. Дежурный медицинский персонал вел себя корректно, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

В ведомстве отметили, что пациентка находится на лечении длительное время, ей проведены все медицинские манипуляции и лабораторные исследования. Родственников постоянно информируют о состоянии женщины. У нее самой, как и у ее супруга, нет претензий к лечению и врачам во время пребывания в стационаре.

Конфликт произошел 22 ноября между посетительницей пациентки и сотрудницей компании по предоставлению услуг младшего медперсонала. В пресс-службе подчеркнули, что дежурные врачи смогли урегулировать недопонимание.

В отношении сотрудницы, которая позволила себе некорректные высказывания, руководству направили письмо с требованием принять соответствующие меры. Штраф получила и сама компания.

Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина представляется дочерью пациентки. Она возмущается, что у матери грязное белье, никто не хочет за ней присматривать. В ответ медсестра заявляет, что всех сократили, «никто не будет сидеть» возле больной.