Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь с 13 на 14 декабря 2024 года в Москве стала самой холодной с начала этой зимы, об этом сообщает сайт «Метеоновости».

В столичном регионе зафиксирован температурный рекорд этой зимы. В Сергиевом Посаде термометры показали рекордные −13,3°, что стало абсолютным минимумом для Подмосковья в текущем сезоне.

Практически все метеостанции московского региона зарегистрировали температуру ниже десяти градусов мороза. Лишь два района оказались теплее: в центре города на Балчуге было −8,8°, а в Люберцах −9,3°.

На главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, температура впервые в этом сезоне преодолела десятиградусную отметку, достигнув −10,1°. Примечательно, что такие показатели более характерны для конца января — традиционно самого холодного периода года в столице.

В результате мощного арктического вторжения южные регионы России оказались во власти необычайных холодов. Удивительно, но температура на знаменитой крымской горе Ай-Петри практически сравнялась с показателями в Сергиевом Посаде Подмосковья, разница составила всего 0,1 градуса.

Черноморские курорты, обычно радующие теплом, на этот раз встретили минусовыми температурами: самые суровые морозы зафиксированы в Джубге (-6,0°), за ней следуют Туапсе (-4,3°) и Сочи (-3,8°). Остальные прибрежные города также показали отрицательные значения: от -2° в Анапе до -3,6° в Новороссийске.