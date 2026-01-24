Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Московском регионе

Текущий месяц вышел в морозные лидеры с начала зимы, минимумы по температуре отмечены в Москве и Подмосковье, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что в Москве, по информации базовой метеостанции ВДНХ, температура снизилась до минус 17,3 градуса. До этого минимум по морозам был 24 декабря 2025 года (минус 16,4). На других метеостанциях столицы этой ночь термометры показали от минус 14,5 градуса на Балчуге до минус 20,8 в Бутове. В Новой Москве морозы оказались еще сильнее — минус 26,4 градуса.

В Подмосковье, как отметил синоптик, разброс показаний термометров зафиксирован от минус 14,2 градуса в Солнечногорске до минус 28,2 в Черустях.

По словам Леуса, предстоящая ночь в центральных регионах европейской части России ожидается еще более морозной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.