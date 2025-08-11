Минцифры усилит контроль за спутниковым 5G

Минцифры разработало новые требования для операторов спутниковой связи, которые позволят контролировать трафик 5G-устройств при подключении через спутники, сообщает РБК.

Согласно проекту приказа, опубликованному на портале правовых актов правительства, операторы будут обязаны устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и технические средства противодействия угрозам на наземных станциях сопряжения.

«Документ устанавливает единые правила для всех подключений 5G-устройств к спутниковым сетям, включая иностранные», — пояснили в Минцифры.

По данным ведомства, это необходимо для предотвращения создания неконтролируемых каналов связи, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

За несоблюдение требований предусмотрены штрафы: до 30 тыс. руб. для должностных лиц и до 1 млн руб. для юрлиц. Реализация новых норм потребует от операторов более 3 млрд руб. инвестиций в течение шести лет.

Приказ планируется ввести в действие с марта 2026 года по сентябрь 2028 года.