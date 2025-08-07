Минцифры разработало план доступа к онлайн-сервисам при интернет-ограничениях

В условиях возможных ограничений мобильного интернета из соображений безопасности россияне все равно смогут пользоваться наиболее востребованными цифровыми сервисами. Техническое решение для этого уже согласовано между министерством цифрового развития и операторами связи, пишет ТАСС .

Во время конференции «Цифровая эволюция», проходившей в Калуге, министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал, что в случае блокировок пользователи получат возможность доступа к определенному перечню одобренных сервисов. По его словам, для получения доступа к «белому списку» достаточно будет пройти капчу, после чего скорость соединения для этих сервисов останется прежней.

В список приоритетных онлайн-услуг войдут такси, службы доставки и маркетплейсы — те сервисы, которые пользуются наибольшим спросом у населения.

Министр также отметил, что будут разработаны специальные положения для сетей межмашинного взаимодействия, чтобы обеспечить бесперебойную работу банкоматов и платежных терминалов. Кроме того, Минцифры планирует установить периоды охлаждения для иностранных SIM-карт в российском роуминге с целью предотвращения использования мобильного интернета для управления зарубежными беспилотными устройствами.