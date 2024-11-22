Минцифры предложило создать базу биометрии телефонных мошенников

Предлагается создать базу биометрических образцов мошенников, отметил глава Минцифры.

Министерство предлагает предоставить операторам связи возможность использовать ИИ для обнаружения попыток воздействия на абонентов.

Он также отметил, что это нововведение планируется сделать нормой закона.

По словам руководителя R&D-лаборатории Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар» Максима Бузинова, это поможет разработать новые функции защиты в программных продуктах. Например, это могут быть мессенджеры или специализированное ПО для защиты от атак и угроз мошенничества.

Ранее сообщалось, что в настоящее время крайне важно защищать личные данные в интернет-пространстве из-за активности кибермошенников, которые различными способами обманывают россиян с целью обогатиться за их счет. Как себя обезопасить от действий злоумышленников, в разговоре с РИАМО рассказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Дмитрий Дениско.