Минцифры предложило дополнить список для предустановки вторым видеосервисом

Второй видеосервис может появиться в списке для предустановки

Второй видеосервис может появиться в списке для предустановки приложений в России, соответствующий документ разработан Министерством цифрового развития.

Сейчас в списке предустановок находится видеосервис RuTube.

Установка двух видеоплатформ «учтет предпочтения широкого круга граждан, консолидировав российскую аудиторию вокруг самых популярных отечественных сервисов». — указано в документе ведомства.

По оценке Минцифры, на внедрение второго сервиса необходимо не менее 300 млн руб.

Эксперт РБК и глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что RuTube дополнит VK Video.