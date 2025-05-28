Минцифры опровергло информацию об обязательной биометрии для «Госуслуг»

Минцифры не собирается делать биометрию обязательной при использовании «Госуслуг». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

Недавно в Сети появилась информация, что для доступа к «Госуслугам» нужна будет обязательная регистрация биометрии в Единой биометрической системе. В министерстве назвали эти новости фейком. Планов сделать биометрию обязательной нет.

Глава ведомства Максут Шадаев ранее отмечал, что Минцифры может изменить действующую схему смены пароля от учетной записи на «Госуслугах», чтобы уменьшить случаи передачи кода доступа к сервису мошенникам.

Чтобы восстановить доступ к учетной записи, гражданину необходимо будет обратиться в МФЦ. Кроме того, может появиться возможность подтверждать доступ через банковские или доверенные TOTP-приложения.

Пользователи «Госуслуг», пройдя биометрическую идентификацию, смогут по желанию менять пароль.