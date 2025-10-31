Минтруда отметило лучшие проекты по популяризации труда

В ходе XVI премии в сфере коммуникаций InterComm были объявлены лауреаты в категории «Человек труда», учрежденной для роста престижа трудовой деятельности. По решению судейского жюри первое место заняла «Газпром нефть», на второй позиции оказалась ГМК «Норникель», а третье место досталось «Казаньоргсинтезу», который является частью холдинга «СИБУР».

«Квалифицированный ручной труд становится все более востребованным. Каждый месяц публикуются сотни тысяч вакансий по рабочим профессиям — только за сентябрь, по данным ВНИИ труда, их было опубликовано почти 700 тыс. Рост спроса на таких работников подтверждает и прогноз кадровой потребности. Как уже было сказано неоднократно — это миллионы дополнительных кадров в течение 5 лет. Поэтому очень важно, чтобы популяризация рабочих профессий проводилась на всех уровнях — от конкурсов федерального масштаба, таких как „Лучший по профессии“, до отраслевых соревнований, организуемых бизнес-сообществом», — отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

Особого внимания экспертов удостоилась картина «Рабочий класс», выпущенная при участии Московского НПЗ, входящего в «Газпром нефть». В фильме показаны перспективы, открывающиеся перед выпускниками ссузов, и то, как сегодня выглядит система профобразования. В основе сюжета — подлинная история учащегося столичного колледжа с факультета химических технологий, который отправился на практику на Московский нефтеперерабатывающий завод.

МНПЗ ведет активную работу с образовательными учреждениями разного уровня. Для проходящих практику создан современный учебный центр, оснащенный пятью тренировочными площадками и 3D-моделями технологических установок. Среди учащихся организуются состязания по кейсам и научно-технические форумы, помогающие раскрывать перспективных специалистов. Ежегодно на предприятии стажируются свыше сотни студентов из разных институтов.

Забота о персонале и его профессиональном росте — одна из ключевых задач «Газпром нефти». Компания создает безопасную и удобную рабочую среду, предлагает программы для повышения квалификации, поддержания физической формы и занятия спортом. Благодаря глубокой модернизации Московский НПЗ постоянно имеет в наличии множество престижных позиций на высокотехнологичных производствах.