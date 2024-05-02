Минсельхозпрод Подмосковья сотрудничает с вузами по использованию сельхозземель

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Росагрохимслужба» и МГУ им. М. В. Ломоносова по вопросам обмена сведениями о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«Профильными службами работа по обследованию земель проводится на регулярной основе. Это необходимо для развития сельского хозяйства, эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, повышения их плодородия и увеличения объемов производства высококачественной продукции. Информация, полученная министерством в рамках соглашения, позволит определять потенциал вовлекаемых в оборот земель, а также планы по развитию исследованных территорий», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Цель соглашения — взаимное сотрудничество в рамках научно-исследовательской и практической деятельности по проведению агрохимических и почвенных обследований земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.