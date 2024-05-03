Минсельхозпрод Подмосковья рассчитал, во сколько обойдется приготовление куличей

В преддверии празднования Пасхи специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области посчитали, во сколько жителям региона обойдется приготовление традиционного пасхального кулича в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Светлое Христово Воскресение — Пасха — это, конечно же, самый важный праздник для всех православных христиан. В этот день традиционно выпекают куличи, которые становятся неотъемлемой частью праздничного стола, и поэтому спрос на молоко, яйца, муку, сахар и масло резко возрастает в магазинах Подмосковья», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В среднем из заготовленного по стандартному рецепту теста получается шесть куличей:

Молоко 500 мл ≈ 47,85 руб.;

Мука 1 кг ≈ 55,61 руб./кг;

Масло сливочное 200 г ≈ 207 руб.;

Сахар 300 г ≈ 21,08 руб.;

Изюм 275 г ≈ 129,25 руб.;

Сахар ванильный 1 ч. л. ≈ 5,66 руб.;

Яйцо 6 шт ≈ 75,13 руб.;

Дрожжи сухие 12 г ≈ 30 руб.;

Соль 1 щепотка ≈ 0,09 руб.

Итог: 571,67 рублей.

Стоимость приготовления одного пасхального кулича составляет 95,27 рублей.

В 2024 году главный христианский праздник — Пасха — празднуется 5 мая. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа.

В преддверии Пасхи на полках магазинов, монастырских лавок и кондитерских региона появилось широкое разнообразие куличей и тематической выпечки.

По словам зампредседателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, всего на территории региона расположено более 100 производителей хлебопекарной продукции.

«В этом году перед Пасхой подмосковные компании планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Она уже поступает на прилавки точек реализации», — сказал министр.