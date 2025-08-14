Минпросвещения утвердило типовые расписания для школ

С 1 сентября во всех классах введут «Разговоры о важном»

Министерство просвещения разработало типовые варианты расписаний для российских школ на предстоящий учебный год, сообщает РБК .

Документы, согласованные с Роспотребнадзором, включают 5 вариантов для начальных классов, 6 — для среднего звена и 19 — для старшеклассников с учетом пяти- и шестидневной учебной недели.

Ключевым нововведением станет обязательное проведение «Разговоров о важном» первым уроком во всех классах. Для учащихся 6-11 классов по четвергам вводится новый профориентационный курс «Россия — мои горизонты». Учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая 2026 года, при этом школы смогут выбирать между четвертями и триместрами.

Ведомство рекомендует предусмотреть каникулы продолжительностью не менее 7 дней осенью, зимой и весной, а для первоклассников — дополнительные февральские каникулы. Новые расписания направлены на оптимизацию учебной нагрузки и усиление воспитательной составляющей образовательного процесса. Региональным властям предоставлена возможность адаптировать предложенные варианты с учетом местных особенностей.