сегодня в 12:54

Минпросвещения: каникулы у школьников зимой будут с 31 декабря до 11 января

Зимние каникулы у школьников советуют установить с 31 декабря и до 11 января. Такие рекомендации дало министерство просвещения РФ, сообщает ТАСС .

Они касаются тех школ, в которых дети учатся по четвертям. Прошлые, осенние каникулы, были недавно — с 25 октября до 4 ноября.

Весенние каникулы у школьников будут с 28 марта по 5 апреля. Летние пройдут с 27 мая по 31 августа.

Первоклассникам рекомендуют предоставить дополнительные каникулы. Их можно установить с 16 по 22 февраля.

