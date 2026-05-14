Минобрнауки введет «дни тишины» в вузах: как это повлияет на абитуриентов

Замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук сообщил, что летом 2026 года при зачислении впервые введут «дни тишины», когда нельзя менять согласие на поступление, пишет «Абзац» .

Изменения закреплены в приказе Минобрнауки № 821. В дни издания приказов о зачислении абитуриенты не смогут отозвать, перенаправить или изменить согласие, а также подать документы в выбранный вуз.

Предполагается два «дня тишины»: 3 августа — для приоритетного этапа (целевики, льготники) и 7 августа — для основного. Мера должна сделать кампанию более предсказуемой.

С 2022 года большинство поступающих подают заявления через «Госуслуги». В 2025-м сервисом воспользовались более 1,1 млн человек — около 80% абитуриентов. Возможность быстро менять вуз приводила к резким колебаниям списков и усложняла работу приемных комиссий.

«Что же касается проигравших — хоть это и громко сказано, — то условия осложняются у абитуриентов. Очень часто перемещения документов проходили как раз в последние сутки. Теперь будущие студенты теряют в плане мобильности: выбора и смены вуза», — рассказал профессор Евгений Белый.

Эксперт по образованию Анна Чигарина считает нововведение оправданным.

«Туда-сюда перекидывать документы — никому не в плюс. А определить вуз и ждать результатов — нормальное состояние поступающего. Дети — еще школьники — должны привыкать ко взрослой жизни, понимать, что есть ограничения», — сказала она.

По оценке экспертов, абитуриенты сохранят право менять согласие, но времени на это станет меньше, а нагрузка на вузы снизится.

