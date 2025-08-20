Минобразования Подмосковья и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве

20 августа в рамках августовского форума педагогов состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Московской области и Сбером на тематической площадке «Инновации в образовании: искусственный интеллект в работе педагога». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В церемонии подписания приняли участие ключевые представители: Вице-президент-председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгений Титов, директор Центра индустрии образования Сбера Артем Соловейчик и министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Подписанное соглашение направлено на разработку и апробацию новых образовательных программ, создание систем поддержки для педагогов, проведение совместных исследований и внедрение цифровых инструментов в школах региона. Говоря о перспективах сотрудничества, министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес отметила: «Мы уверены, что это сотрудничество станет важным этапом в развитии образования Московской области. Совместно со Сбером мы сможем реализовать масштабные проекты, которые положительно скажутся на качестве образования и откроют новые возможности для наших учеников и педагогов».

Особое внимание будет уделено передовым технологиям с использованием искусственного интеллекта, что открывает новые горизонты для развития образования в Подмосковье. В свою очередь, директор Центра индустрии образования Сбера Артем Соловейчик подчеркнул: «Применение современных технологий открывает новые возможности для развития молодежи и совершенствования педагогического мастерства. Мы всегда готовы делиться передовым опытом и разработками в сфере искусственного интеллекта».

После подписания соглашения на тематической площадке «Инновации в образовании: искусственный интеллект в работе педагога» состоялась панельная дискуссия «Искусственный интеллект в образовании: педагог в фокусе перемен».

В обсуждении приняли участие первый заместитель Министра образования Московской области Анна Гребцова, руководитель Академической лаборатории ООО «СберОбразование» Павел Сергоманов, начальник управления информационных технологий и сервисов МГПУ Роман Куприянов, проректор КУРО Ирина Салыгина, генеральный директор «Цифрового образования» Алексей Половинкин, а также представители школ и муниципальных образований.

Практическая часть мероприятия включала знакомство с сервисом «Ассистент преподавателя» и тренинги по работе с метриками. Участники посетили мастер-классы, направленные на использование новых инструментов в образовательном процессе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.