Минобразования Подмосковья и платформа «Учи.ру» начали сотрудничать

27 августа в штаб-квартире VK прошла тематическая сессия «ИИ и цифра в образовании» в рамках форума педагогов Подмосковья. Мероприятие организовано министерством образования Московской области вместе с компанией VK и АНО «Институт цифровой трансформации образования». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

В мероприятии приняли участие замминистра Московской области Евгений Никитин, руководитель проекта «Моя школа», Министерство цифрового развития исвязи РФ Анастасия Гиль, руководитель сервиса Сферум, VK Рубен Акопов, руководитель специальных проектов Яндекс Учебника Дмитрий Кононов, канд. техн. наук, генеральный директор ООО «Физикон» Денис Мамонтов, руководитель программ обучения «Хаб Знаний МойОфис», руководитель Комитета по информатизации образования Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» Анастасия Горелова, генеральный директор ООО «Цифриум» Алексей Половинкин, руководитель учебно-академического отдела VK Дарья Куимчиде, руководитель отдела развития Дмитрий Зиновьев.

Открывая форум, Евгений Никитин подчеркнул ключевую роль учителя в процессе трансформации образования и рассказал о стратегических векторах развития искусственного интеллекта и цифры в образовании Московской области.

В рамках сессии участники обсудили будущее электронных образовательных ресурсов и внедрение ИИ-сервисов в школы Подмосковья. Собравшиеся узнали о новых возможностях платформы Сферум в мессенджере MAX, профессиональном развитии педагогов с Яндекс Учебником, верифицированном контенте «Облако знаний» в электронном дневнике и возможностях МойОфис для образования. Также говорили о возможностях VK для профориентации школьников и развитии проекта «Моя школа».

После выступления экспертов участники приняли участие в работе 2 секций: «МОЯ ШКОЛА — перспективы развития», модератором которой выступил советник министра образования Московской области Игорь Шаповалов, и «Искусственный интеллект в образовании», модератор — генеральный директор ООО «Цифриум» Алексей Половинкин.

Ключевым событием сессии стало подписание соглашения между Министерством образования Московской области и образовательной платформой Учи.ру. Оно направлено на комплексное развитие цифровой образовательной среды. Сотрудничество предполагает интеграцию голосового помощника Сони от Учи.ру в учебный процесс. Для педагогов открываются возможности бесплатной методической поддержки по использованию ИИ-инструментов в работе. Соглашение также предполагает развитие подходов к оценке качества образования и мониторинг учебных результатов в школах Московской области.

«Наши исследования показывают, что участники образовательного процесса воспринимают ценность технологий именно тогда, когда они встроены в реальную практику и сопровождаются поддержкой. Поэтому наша задача — строить не отдельные цифровые сервисы, а целостную экосистему, в которой ИИ работает на конкретные задачи образования. У школьников появляется возможность оперативно получить ответы на учебные вопросы из проверенного источника. Для педагогов — это экономия времени и вовлечение детей в учебу, для региона — инструмент мониторинга образовательных процессов», — отметил Артур Янов, руководитель управления по работе с регионами образовательной платформы Учи.ру.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес добавила, что старт новых проектов и цифровых решений в подмосковных школах обещает внести значительные изменения в образовательный ландшафт региона, обеспечивая более высокие стандарты обучения и способствуя развитию инновационных подходов к образованию.

Для всех участников форум стал важной площадкой для обмена опытом, получения информации о стратегических векторах развития искусственного интеллекта и цифры в образовании Московской области и открытия новых горизонтов для педагогов и учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.