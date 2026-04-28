Минобразования Кузбасса начало проверку после драки в школе

сегодня в 12:55

Драка между учителем и учеником произошла в школе в Междуреченске

Министерство образования Кузбасса начало проверку после сообщения о драке учителя математики и ученика в школе Междуреченска, сообщает Сiбдепо .

По данным ведомства, конфликт произошел во время урока. Видео потасовки сняли школьники и разместили в Сети.

«По ее результатам будут приняты соответствующие решения», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что обстоятельства случившегося устанавливаются. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников конфликта.

