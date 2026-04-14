Минобр Подмосковья провел совещание для глав комиссий ЕГЭ

Установочное совещание для председателей предметных комиссий прошло 13 апреля в Подмосковье в рамках подготовки к основному периоду ЕГЭ и ОГЭ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На встрече подвели итоги обучения экспертов на региональном и федеральном уровнях, обсудили проблемные вопросы и дали методические рекомендации. Председатели комиссий также обменялись опытом организации работы для повышения ее эффективности.

По результатам обучения и проверки экзаменационных работ в прошлом году каждому эксперту присвоили статус — ведущий, старший или основной. В ведомстве отметили, что предметные комиссии Московской области традиционно демонстрируют высокий уровень работы.

В 2026 году в проведении государственной итоговой аттестации в регионе планируют задействовать более 5 тыс. экспертов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.