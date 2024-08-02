Минобороны России показало ролик о религиозном разнообразии участников СВО
Министерство обороны РФ опубликовало новый видеоролик, в котором показаны бойцы, участвующие в специальной военной операции на Украине. В ролике продемонстрировано религиозное многообразие российских военнослужащих, сообщает RT.
В видео, снятом в документальном стиле, запечатлены солдаты разных национальностей и конфессий — православные, мусульмане, буддисты.
Перед боем армейцы читают молитвы на своих родных языках. Несмотря на различия в вероисповеданиях, все они объединены общей целью защиты Родины.
Как отметил ранее президент России Владимир Путин, именно культурное, религиозное и этническое многообразие является отличительной чертой нашей страны. Благодаря духовному богатству в стране создается особая общность, единая российская нация, подчеркивал глава государства.