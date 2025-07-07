Сотрудники СОБР «Булат» организовали выставку стрелкового оружия и БПЛА
Фото - © ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области организовали в городе Щелково выставку стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов для воспитанников военно-патриотического объединения «Штурмовик». Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
На специально оборудованной площадке офицеры спецподразделения представили современные образцы, стоящие на вооружении отряда, наглядно продемонстрировали процесс сборки и разборки различных видов оружия, рассказав про тактические характеристики. Затем участники получили возможность попробовать полученные знания на практике и примерить на себя роль защитника правопорядка.
В завершение встречи ребята, переполненные впечатлениями, поблагодарили росгвардейцев за интересное мероприятие и сделали фото на память об этом дне.
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