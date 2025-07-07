Сотрудники СОБР «Булат» организовали выставку стрелкового оружия и БПЛА

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Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области организовали в городе Щелково выставку стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов для воспитанников военно-патриотического объединения «Штурмовик». Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

На специально оборудованной площадке офицеры спецподразделения представили современные образцы, стоящие на вооружении отряда, наглядно продемонстрировали процесс сборки и разборки различных видов оружия, рассказав про тактические характеристики. Затем участники получили возможность попробовать полученные знания на практике и примерить на себя роль защитника правопорядка.

В завершение встречи ребята, переполненные впечатлениями, поблагодарили росгвардейцев за интересное мероприятие и сделали фото на память об этом дне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.