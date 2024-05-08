сегодня в 17:22

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам энергетики и ВПК Украины

ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты удалось поразить, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар нанесли при помощи оружия большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистических гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Также при ударе использовали дроны.

Благодаря удару снизились возможности Украины по выпуску продукции военного назначения. Помимо этого, сократилась переброска к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года.