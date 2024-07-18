Минобороны РФ показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ в Черном море

сегодня в 19:14

На кадрах видно, как российские военнослужащие наносят удары по морским дронам противника, которые приближаются к берегу. Пораженные цели взрываются и начинают гореть, в небо поднимаются черные клубы дыма.

Прошедшей ночью ликвидировали 33 украинских беспилотника над Крымом, еще два — над Брянской областью. Также средства ПВО в Черном море уничтожили 10 безэкипажных катеров, которые направлялись к Крыму.

В оборонном ведомстве отметили, что попытка Киева совершить террористическую атаку на объекты на территории РФ пресечена.