Минобороны РФ подало в суд на изобретателя способа «пеленгации целей»

Рязанский изобретатель Владимир Герман стал ответчиком по иску, поданному в суд по интеллектуальным правам Генеральной прокуратурой и министерством обороны России, сообщает РБК .

Предположительно, судебное разбирательство связано с патентом на методику определения местоположения целей. К участию в деле также привлечены несколько организаций в качестве третьих лиц: приборостроительное предприятие в Рязани, центр вертолетостроения, носящий имена Миля и Камова, а также Роспатент.

На текущий момент процессуальные действия по делу находятся на начальной стадии: решение о принятии иска к производству еще не вынесено, конкретные сроки судебного разбирательства пока не определены.

Рязанский приборостроительный завод, где трудится Герман, засекретил его служебную разработку в области радиолокации. Речь может идти о патентном споре между ведомствами относительно метода определения местоположения объектов с помощью радиолокационных систем.

«Когда я получил патент на свое имя, то право на изобретение осталось в России, за рубежами нашей страны патент на это техническое решение уже никто не получит, потому что оно опубликовано, то есть получением патента я соблюл интересы страны», — пояснил автор разработки.