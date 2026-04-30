Минобороны провело акцию «Послание Победителя: Связь поколений 1945-2045»

Военно-патриотическая акция преемственности поколений «Послание Победителя: Связь поколений 1945-2045» прошла на Соборной площади Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил РФ. На площадь доставили «капсулы памяти» с напутствием для будущих поколений от ветеранов ВОВ Бориса Хорошавина, Кирилла Семенова и Владимира Майстера. Их разместили в зале № 34 «Парад Победы» музейного комплекса «Дорога памяти». Капсулы вскроют в год столетия Великой Победы.

Расширение акции в России

Акция Минобороны проходит совместно с Российским экспортным центром. По словам замминистра обороны РФ генерала армии Виктора Горемыкина, для потомков важно сохранить подлинные свидетельства тех лет, поэтому акцию нужно максимально расширить, собрать как можно больше уникальных наставлений от фронтовиков.

«Необходимо разместить их не только здесь, на „Дороге Памяти“, но и в экспозициях музейных комплексов во всех уголках нашей страны», — сказал Горемыкин.

Он уверен, что инициативу с радостью поддержит российская молодежь. Акция займет почетное место среди военно-патриотических проектов по сохранению исторической памяти защитников Отечества.

Мобилизация экономики в годы ВОВ — важная работа в тылу

Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина подчеркнула, что Победу ковали и в тылу через мобилизацию экономики. Сегодня Россия укрепляет экономический суверенитет и продолжает дело поколения победителей. За каждым экспортным контрактом и технологическим прорывом стоит мощь и авторитет нашего государства.

«Наша акция позволяет почувствовать личную ответственность за сохранение этого наследия: быть созидателем сегодня — значит быть достойным наследником героев 1945 года, подтверждая силу России не только в памяти, но и в реальных делах на благо Отечества», — отметила Никишина.

Традиционные мероприятия

Девять юнармейских коллективов получили знамена и свидетельства о присвоении отрядам имен Героев ВОВ, Героев Советского Союза, Героев России, участников СВО и выдающихся людей страны.

Участники акции и почетные гости возложили цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей». На Соборной площади развернули масштабные копии Знамени Победы и Георгиевской ленты.

В акции приняли участие замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, зампред правительства РФ Алексей Оверчук, гендиректор акционерного общества «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, а также военнослужащие — участники СВО, руководители ведущих общественных организаций: движения «ЮНАРМИЯ», «Движения Первых», ДОССАФ России, «Волонтерской роты „Боевого братства“, сотрудники Российского экспортного центра и учебно-методического центра „Авангард“ (всего более 600 человек).

