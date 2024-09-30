сегодня в 11:41

Минобороны: призывников не будут отправлять на прохождение службы в зону СВО

В Генштабе рассказали, что призывники не будут проходить службу в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Граждане России, проходящие военную службу по призыву, не будут привлекаться к выполнению задач в зоне СВО в новых регионах.

В Генштабе добавили, что особенностью осенней призывной кампании будет возможность обжалования решений, принятых призывными комиссиями.

Подать жалобу можно будет в электронном виде через «Госуслуги» и в письменной форме через МФЦ.

С 1 октября по 31 декабря в России начнут проводить мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Срок службы составит 12 месяцев.