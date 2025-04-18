Минюст России признал блогера Александра Шпака* иноагентом

сегодня в 17:54

Министерство юстиции РФ внесло бодибилдера и фрик-блогера Александра Шпака* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение о включении Шпака* в список иноагентов приняли в пятницу. Фрик-блогер находится в реестре под 978 номером.

Кроме того, в перечень попали режиссер Вячеслав Ширяев* и радиоведущая Ирина Баблоян*.

Шпак* находится в международном розыске. В 2024 году его заочно осудили на 8,5 лет колонии за распространение фейков о российской армии.

*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.