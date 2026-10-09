Минюст признал иноагентами кинокритика Алиева* и «Плохую куряночку»*
Минюст вновь расширил список иноагентов. В реестр попали в том числе кинокритик Теймур Алиев* и активист Роман Малоземов*, соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
Кроме Алиева* и Малоземова*, в список иноагентов попали блогеры Ишмурат Хайбуллин* и Муслим Сатуев*. Также иноагентом признали информационный ресурс «Плохая куряночка»*.
По данным Минюста, все они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.
Минюст традиционно обновляет реестр иноагентов раз в неделю, по пятницам. В предыдущий раз в него внесли в том числе адвоката Рустама Хуажева*, проект «Команда Навального»* и информационный ресурс «Реанимация»*.
* Внесены в реестр иноагентов в России.
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