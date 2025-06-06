Минюст признал экс-участника «Дома 2» Солнцева и политика Пивоварова иноагентами

Сейчас количество иноагентов в стране достигло 1004.

В сообщении Минюста отмечено, что в пятницу в реестр включены Е. Б. Жемкова, Р. П. Калганов (псевдоним Рустам Солнцев), О. Ю. Козловский, Р. М. Кутаев, А. С. Пивоваров, Н. М. Секретарева, В. Ю. Фицнер, Д. В. Шедов.

Телеведущий Иван Ургант был проверен специалистами на иностранное влияние, но оснований для включения его в реестр не найдено. Об этом рассказал заместитель главы министерства юстиции РФ Олег Свириденко.