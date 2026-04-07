Минюст напомнил НКО об ежегодном предоставлении отчетов о своей деятельности

Некоммерческие организации ежегодно предоставляют отчет о своей деятельности в министерство юстиции Российской Федерации. Крайний срок подачи — 15 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Бумажные отчеты окончательно ушли в прошлое. Реформа, анонсированная еще в сентябре 2025 года, направлена на унификацию документооборота и перевод взаимодействия некоммерческого сектора с государством в электронный формат.

Для сдачи отчетности НКО необходимо использовать свой личный кабинет на специализированном портале Минюста России. Доступ к нему осуществляется после стандартной процедуры подтверждения личности. На сайте размещены подробные видеоинструкции, посвященные входу в систему, заполнению и отправке обязательной отчетности.

Особую актуальность это приобретает для Московской области. По информации Министерства юстиции Российской Федерации, на территории региона зарегистрировано более 10,5 тысяч некоммерческих организаций. Каждой из них предстоит отчитаться по новым правилам в установленный срок.

Организации, не успевшие представить отчеты за предыдущие периоды до 1 января 2026 года, обязаны сделать это строго по новой электронной форме. Для казачьих обществ, внесенных в государственный реестр, предусмотрены особые сроки: отчет за 2025 год необходимо подать не позднее 1 ноября 2026 года, за 2026 год — не позднее 1 июля 2027 года.

В целях содействия некоммерческим организациям в переходе на новую систему в Управлении Минюста по Московской области организовано специализированное рабочее место с необходимым программным обеспечением. Также подготовлены и размещены видеоинструкции и методические материалы. Практическую помощь в заполнении форм можно получить по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1.

