Министр территориальной политики Подмосковья приняла участие в мероприятии в Дубне

В Дубне состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию дня наукоградов Подмосковья. В нем приняли участие представители федеральной и региональной законодательной и исполнительной властей, руководители наукоградов России и руководители городов Московской области и др. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В рамках рабочей встречи обсудили развитие кадрового потенциала, в том числе создание научно-образовательных кампусов, центров дополнительного образования, организацию мероприятий, направленных на развитие научно-технической деятельности, развитие программ наставничества по формуле «школа — вуз — предприятия». Затронули вопросы создания и развития современной инфраструктуры городов, а также вопросы обеспечения работников наукоградов комфортным жильем.

«Наукограды на текущий момент — драйвер развития высокотехнологической отечественной промышленности как основы технологического суверенитета России. Большая часть наукоградов сосредоточена в Московской области, и на наших плечах лежит большая ответственность. Нельзя забывать, что научный центр не может существовать в отрыве от людей, которые там живут и работают. Наукоград — не просто центр развития науки, а место, которое должно стать максимально комфортным для талантливых умов, без которых невозможны научные прорывы. Благодаря поддержке федеральных структур уже ведется работа по пространственному развитию территорий, и текущее мероприятие станет еще одной ступенью в этой стратегически важной работе», — отметила министр территориальной политики Юлия Михайловна.

Участники также смогли посетить выставку, на которой были представлены достижения, разработки и продукция предприятий, работающих в наукограде Дубна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.