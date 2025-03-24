Министр экологии Подмосковья: Чехов и Луховицы готовы к паводкам

Чехов подтянулся и устранил замечания по подготовке к паводковому периоду, как и Луховицы, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

«29 муниципалитетов полностью готовы к прохождению паводка. В отношении городского округа Чехов отмечена низкая готовность, но здесь нужно отметить, что мы их проверяли в феврале, и за месяц муниципалитет значительно подтянулся. Все рекомендации и замечания комиссии по чрезвычайным ситуациям и предупреждению ликвидации были полностью устранены», – сказал Мосин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он добавил, что регулярные подтопления всегда настигали Луховицы, но ситуация улучшилась.

«Что касается регулярных подтоплений, у нас также есть городской округ Луховицы, где из-за особенностей географической местности — округ находится в низменности — паводок регулярно настигает этот муниципалитет. В этом году муниципалитет также полностью готов к прохождению паводка. Никаких препятствий к тому, чтобы были затопления дорог или населённых пунктов, здесь также нет. С главой на связи», – отметил министр.

Мосин рассказал, что из 30 муниципалитетов выделяют 12, где происходят регулярные и наиболее частые подтопления.

«Коллеги сами себя знают, понимают на карте, мы их видим. По информации МЧС, в зоне подтопления в этих 30 муниципалитетах находится 21 тыс. населения, 47 участков дорог и практически 6 тыс. жилых домовладений», – уточнил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, оказались подвержены подтоплениям, властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.