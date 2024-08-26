Министр благоустройства Подмосковья рассказал об обновленном центре Зарайска

В рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин принял участие в панельной дискуссии «Как слышать жителей и продвигать свой город? Коммуникации и сервисы для малых городов» на примере подмосковного Зарайска. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«При благоустройстве общественных территорий мы учитываем социально-экономическую роль территории в городской среде и рассчитываем получить и экономический эффект. Поэтому для обустройства выбираем места с уже имеющимся потенциалом и с помощью наведения там порядка помогаем местному бизнесу в развитии. Территории, на которых прошли работы по благоустройству, начинают пользоваться большим спросом у малого и среднего бизнеса для открытия там пунктов питания, магазинов, отелей. У нас много положительных примеров, когда благоустройство города влекло за собой увеличение туристического потока, и, как следствие, появление на обновленных улицах и площадях новых интересных объектов инфраструктуры и активный рост уже существующих. Так, например, в Зарайске появились инвесторы, готовые вкладывать деньги в мини-отели, спрос на места в которых увеличился после значительного обновления исторического центра города», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Зарайск является одним из ярких примеров привлечения бизнеса на благоустроенную территорию. Изменение планировки, качественные покрытия, хороший свет, малые архитектурные формы сделали эту территорию привлекательной для туристов. Вслед за центром обустроилась набережная, которая сейчас соединяется с ним удобной пешеходной связью. Поток гостей дает местным предпринимателям новые возможности для заработка. В городе появились кафе и магазины, которые создают сервис, побуждающий туристов возвращаться в Зарайск вновь и вновь.

Благоустройство городского центра Зарайска, площади Революции и улицы Красноармейской, — это проект, в рамках которого удалось не только создать комфортную среду для местных жителей и туристов, но и подчеркнуть историческую значимость города, проявив его уникальность. Кроме того, реализация проектов стимулировала бизнес зайти на эту территорию. Так, на ул. Красноармейская предприниматели начали выкупать коммерческие объекты на этапе начала благоустройства. Еще до окончания благоустройства там открылось 3 кафе и ресторана и гостиница. После благоустройства запустилось еще два проекта — Коврижечная и Сыроварня с магазином.

За эти годы удалось многого достичь и многое улучшить в плане благоустройства территории Подмосковья. В ведомстве отметили увеличение количества природных территорий, обустроенных для отдыха жителей и гостей Подмосковья. Их количество увеличилось в разы и сейчас на территории Московской области действуют 194 парка и лесопарка, где комфортно отдыхать в любое время года и при любой погоде. В парках функционируют 379 точек нестационарных торговых объектов. Из них 227 павильонов (в том числе 57 с летними верандами) и 152 мобильных торговых объекта (41 фудтрак и 111 тележек).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.