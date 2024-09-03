Министр благоустройства Подмосковья оценил центральную площадь города Пушкино

Объезд начался с территории микрорайона Дзержинец, где продолжается капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. Там же запланирована организация фасадной подсветку. В ходе визита министр осмотрел территорию мемориального комплекса «Скорбящая мать».



«Планируем привести эту локацию в порядок — значимое место для всех жителей округа. На следующий год запланированы работы по проектированию. Предварительно, реализация проекта состоится в 2026 году», — рассказал Максим Красноцветов.



Далее прошли по обновленному тротуару вдоль Московского проспекта. Работы по реконструкции проспекта находятся на финальной стадии. Здесь осталось завершить укладку плитки вдоль проезжей части.

Советская площадь стала финальным пунктом осмотра.

В завершении рабочей встречи Максим Красноцоветов поблагодарил Михаила Хайкина за внимание и реализацию на территории округа масштабных проектов по благоустройству.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.