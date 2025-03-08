Министерство ЖКХ Подмосковья рассказало о женщинах, посвятивших свою жизнь отрасли

В сфере жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья трудятся инженеры, диспетчеры, бухгалтеры, мастера и водители, которые ежедневно управляют спецтехникой, ремонтируют оборудование и следят за качеством воды. Каждая из этих девушек — пример того, как можно любить свою профессию. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Елена Кочнова работает в сфере ЖКХ 33 года. Она инженер-бактериолог лаборатории водоканала филиала ГУП МО «КС МО» и ежедневно проводит микробиологические исследования качества питьевой воды.

Татьяна Кулакова тоже следит за качеством главного источника жизни — воды. С детства увлекалась химией и биологией, а сегодня она начальник лаборатории в АО «ФПЛК». Татьяна посвятила жилищно-коммунальному хозяйству почти 45 лет.

Елена Смагина в сферу ЖКХ пришла относительно недавно, но за это время успела завоевать уважение коллег. Мастер участка филиала ГУП МО «КС МО» в водопроводно-канализационном хозяйстве «Шатурского водоканала» ежедневно руководит 15 мужчинами.

«Особые слова благодарности сегодня выражаю женщинам, которые посвятили свою жизнь сфере жилищно-коммунального хозяйства. Наряду с заботой о своих семьях и доме, вы успеваете вносить огромный вклад в развитие одной из ключевых отраслей, ежедневно трудясь на благо тысяч жителей Подмосковья. Несмотря на вашу нежность и хрупкость, вы легко находите решения даже самых сложных задач. Вы — наш источник вдохновения и неиссякаемой энергии», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.